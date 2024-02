Italgas lancia un nuovo bond da 500 milioni

Italgas

(Teleborsa) -ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza a 5 anni e valore nominale expected di 500 milioni di euro.Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.L’operazione - spiega la società in una nota - risponde a una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari, in coerenza con lastrategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito.