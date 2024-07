Lindt & Sprungli conferma outlook e lancia buyback

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha chiuso ilcon un incremento deldel +7,0% a 2,16 miliardi di franchi in termini organici. Questo aumento è stato sostenuto da aumenti di prezzo a una cifra media nella prima metà dell'anno per compensare l'aumento dei prezzi del cacao, nonché da una solida crescita del volume/mix del +0,9%.Ilè salito al 13,5% (anno precedente 12,2%), con un EBIT di 292,3 milioni di franchi. Questo miglioramento è stato principalmente guidato da incrementi di efficienza e aumenti di prezzo, che hanno compensato i maggiori costi del materiale di cacao. Una controversia legale in Nord America è stata risolta e ha avuto un impatto positivo una tantum sugli altri ricavi. Nel primo semestre l'è ammontato a 218 milioni di franchi.Il board ha deciso di avviare unnominative (RS) e certificati di partecipazione (PC) per un importo fino a 500 milioni di franchi. Il riacquisto inizierà il 2 agosto 2024 e durerà al più tardi fino al 31 luglio 2026.Il gruppo èdi vendita annunciati per l'intero anno 2024. Di conseguenza, prevede che le vendite cresceranno organicamente nell'intervallo del 6–8% e il margine EBIT nella fascia alta del 20-40 punti base rispetto all'anno precedente. Per i prossimi anni, continua a ribadire i suoi obiettivi di crescita delle vendite a medio e lungo termine del 6-8% con un miglioramento del margine di profitto operativo di 20-40 punti base all'anno.