Olidata sponsor dello Yamaha Motoxracing WorldSBK Team per la stagione 2024

Olidata

(Teleborsa) -, società operante nel settore ICT, ha siglato una partnership con lodi cui saràper laPer Olidata e lo Yamaha Motoxracing WorldSBK Team è una nuova partenza, dove la passione per la velocità e per le grandi competizioni sarà protagonista nelle piste di tutto il mondo.per questa avventura è, classe 1997, nato ad Ashford, nel Kent, in Inghilterra. Dopo aver vinto il campionato BSB 2022, Ray è stato scelto per correre nei round del FIM Superbike World Championship. Ilavverrà durante la, che avrà luogo il weekend 23-25 febbraio, per proseguire fino ad Ottobre 2024, nell’Ilsarà orgogliosamente in mostradel pilotadello Yamaha Motoxracing WorldSBK Team, al fine di creare una presenza forte ed incisiva.