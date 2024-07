Racing Force, marchio OMP partner ufficiale di Mahindra Racing per Formula E

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato unache partecipa al Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E. OMP sarà il nuovo partner ufficiale per il racewear della squadra, a partire dalla Stagione 11 del campionato totalmente elettrico che partirà a dicembre 2024."Siamo lieti di essere nuovamente partner di Mahindra Racing - ha commentatodi Racing Force - Nelle precedenti tre stagioni trascorse insieme, abbiamo già festeggiato vittorie, podi e pole position, oltre a raccogliere indicazioni molto utili per evolvere ulteriormente i nostri prodotti racewear. Mahindra Racing sta progredendo in questa fase finale della Stagione 10, come dimostra il miglior risultato dell'anno a Portland. Nel frattempo, in OMP siamo già al lavoro per equipaggiare al meglio il team dal prossimo Campionato del Mondo ABB FIA Formula E".