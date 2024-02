ELSA Solutions, ValueTrack alza fair value a 4,6 euro

ELSA Solutions

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a(da 4,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose.Gli analisti scrivono che ELSA ha pubblicato alcuni: ricavi a 19,2 milioni di euro (+26% a/a) rispetto alle previsioni di 18,9 milioni (VoP), backlog a dicembre 2023 per 11,4 milioni rispetto a 10,4 milioni a giugno 2023, supportando la metà dei ricavi previsti per l'anno fiscale 2024.Inoltre, il management ha indicato cheha acquisito 34 nuovi progetti nell'anno fiscale 2023 (24 nell'anno fiscale 2022 e 26 nei primi 9 mesi), confermando che "lo slancio è ancora piuttosto forte".In attesa di tutti i dettagli sull'anno fiscale 2023, ValueTrack mantiene: implica un CAGR di fatturato del 24% nel periodo 2022-25 (E-motion e Aliant registreranno un CAGR rispettivamente del 5% e del 44%), margini EBITDA dal 9% dell'anno fiscale 2022 all'11% per FY25 e CAGR 2022-25 al 39% per i profitti."I principali aspetti positivi sono i vantaggi di scala e i margini migliori per le batterie - si legge nella ricerca - mentre i principali aspetti negativi sono la leggera(costi/investimenti in aumento per sostenere la crescita a lungo termine) e i fattori macroeconomici sfavorevoli".