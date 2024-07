Casta Diva, ValueTrack conferma fair value e ipotizza il dividendo

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha confermato aper azione ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo la pubblicazione di alcuni dati per il primo semestre 2024.Gli analisti, poiché i risultati sono coerenti con le proiezioni per l'anno,(che già include E-Motion), che sono un po' più prudenti rispetto ai target del piano industriale della società. Nel 2026 si aspettano: Valore della Produzione a 136,7 milioni di euro; EBITDA a 14,4 milioni di euro, in crescita più che proporzionale rispetto al fatturato; EBIT a 9,8 milioni di euro ed EBIT Margin al 7,1% (+280bps vs. 2023A); liquidità netta a 7 milioni di euro, contando dividendi cumulativi di 3,7 milioni di euro, con tasso di conversione OpFCF (b.t.)/EBITDA pari in media al 78%.Per quanto riguarda i dividendi, ValueTrack prevede che la società possaA 2,55 euro per azione, Casta Diva Group verrebbe scambiata a multipli 0,47x-4,8x-7,5x EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT 2024, "ancora con uno", si legge nella ricerca.