TPS, ValueTrack: 2024 procede positivamente, confermate strategie di crescita

TPS

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsui, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, dopo una serie di incontri tra investitori e società, che hanno "confermato un, ideale per gli investitori value che cercano forti flussi di cassa a valutazioni molto interessanti".Tra i punti salienti, gli analisti evidenziano che il management ha espressoottenuti dall'azienda fino ad oggi nel 2024 e ha dichiarato che è in linea con le sue aspettative.Per quanto riguarda i mercati sottostanti, l'e lasono quelli, guidati da clienti chiave che avviano numerosi nuovi progetti. Si notano opportunità anche nei settori dell'energia e dei macchinari pesanti, mentre l'poiché i clienti del mercato di massa stanno delocalizzando i loro progetti di ingegneria in paesi a basso costoL'nel secondo semestre del 2022 e nel 2023 stae dovrebbe avere un impatto positivo sui margini nel primo semestre 2024. Tuttavia, ValueTrack non prevede miglioramenti significativi dei margini nell'intero anno, poiché gli aggiustamenti salariali previsti dall'accordo sindacale di settore nel secondo semestre 2024 dovrebbero avere un impatto negativo.Vengono: 1) M&A, che costituirà l'utilizzo primario della liquidità e dove TPS sta valutando diverse opportunità nel settore Aeronautico, Ferroviario e Automazione Industriale; 2) Possibile espansione negli Stati Uniti, facendo leva anche sulla sede di Filadelfia di HB Technology; 3) Ampliamento del portafoglio servizi.