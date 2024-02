Eolico offshore, Italia può ambire a posizione di leadership industriale

(Teleborsa) - L’, per efficienza e minimizzazione dell’impatto ambientale, potrebbe avere ricadute molto positive sul territorio, contribuire all’economia e all’occupazione, creando valore per le comunità ospitanti, anche mediante compensazioni di lungo termine. è quanto emerge dallo Studio Strategico dellaun'iniziativa di The European House – Ambrosetti in collaborazione con i Partner Renantis, BlueFloat Energy, Fincantieri e Acciaierie d’Italia, che ha l’obiettivo di evidenziare il contributo dell'eolico offshore galleggiante al processo didel Paese e le opportunità di questa tecnologia per l'industria italiana e le filiere locali.Lo Studio evidenziache offrono una chiave di lettura nuova rispetto a 10 convinzioni errate sul tema. Il nostro Paese è il luogo ideale per ospitare e produrre energia verde attraverso turbine galleggianti contribuendo in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, con potenzialità da terzo mercato mondiale e un contributo del 60% all’intero fabbisogno. Il nostro Paese potrebbe ambire ad una posizione di, grazie a una già affermata filiera industriale nei settori della siderurgia e della navalmeccanica.