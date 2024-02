Agricoltori, la protesta dei trattori arriva a Roma

(Teleborsa) -

Non si ferma la mobilitazione degli agricoltori che, a bordo dei trattori, mentre non si ferma la protesta anche in altre parti d’Europa, puntano verso Roma.



Ieri, infatti, la protesta degli agricoltori è arrivata alle porte della capitale italiana: oltre cento mezzi agricoli hanno invaso il piazzale davanti al casello autostradale di Orte, in provincia di Viterbo.E non sono mancati momenti di tensione. Proprio da Orte gli agricoltori hanno rivolto un appello ad Amadeus perché li ospiti al festival di Sanremo: "così possiamo raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni, pacifiche ma chiare", hanno detto in collegamento con la trasmissione Agorà Weekend. Nelle stesse ore altri gruppi si sono spinti coi loro mezzi fino a Formello, a nord di Roma, e a Valmontone.



La premier Giorgia Meloni, intanto, ha annunciato che i fondi del Pnrr per il comparto agricolo passano da cinque a otto miliardi. La presidente del Consiglio anche al Consiglio Europeo, con Bruxelles paralizzata dai veicoli agricoli, aveva sottolineato "come la politica agricola dell'Unione andasse cambiata



"Noi siamo dalla loro parte", ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a margine dell'apertura della la Borsa Internazionale del Turismo a Milano. "Dobbiamo assolutamente ridiscutere la Pac, bisogna stare in Europa - ha aggiunto - e far capire che gli agricoltori stanno facendo un lavoro molto importante e vanno aiutati". Sulla stessa linea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "noi siamo sempre a loro fianco. Siamo consapevoli che delle norme europee vanno contro di loro".

Proteste che ovviamente interessano anche altre zone d’Italia: sempre ieri cinquecento trattori hanno raggiunto il centro di Pavia, tra clacson, sirene e bandiere tricolori, con gli applausi che hanno prevalso sulle proteste per i disagi alla circolazione. "Contestiamo le politiche agricole dell'Unione Europea, che mettono a rischio l'intero settore primario. Andremo avanti nella protesta", hanno detto gli organizzatori, finché "non saremo ascoltati". A Milano, una decina di agricoltori ha raggiunto Piazza Duomo con una mucca e un vitello, scandendo slogan e suonando fischietti, fra turisti e milanesi incuriositi