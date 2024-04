CNH, accordo con Intelsat per portare internet ad agricoltori in località remote

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, e Intelsat, operatore di una delle più grandi reti di comunicazione satellitare e terrestre integrate al mondo, hanno annunciato unache sarà la prima atramite un servizio di comunicazione satellitare rinforzato (SATCOM).Sulla base di un nuovo memorandum d'intesa, Intelsat fornirà l'accesso Internet multi-orbita per connettere le apparecchiature CNH che lavorano ine terminali satellitari di facile utilizzo pronti a gestire il difficile ambiente di un'azienda agricola, si legge in una nota.Questa offerta sarà disponibile per la prima voltaper gli agricoltori del, dove l'indicatore di connettività rurale di ConectarAgro ha rilevato che solo il 19% dell'area disponibile per uso agricolo dispone di accesso a Internet ad alta velocità. I clienti potranno fare affidamento sui propri concessionari Case IH e New Holland per installare e supportare l'hardware e l'attivazione del servizio Intelsat. Successivamente, le aziende prevedono di"La tecnologia satellitare aiuta a risolvere le complesse sfide di connettività per le aziende agricole difficili da raggiungere, ma non tutti i fornitori sono uguali - ha affermatodi CNH - Intelsat si distingue per la sua profonda esperienza, nonché per la qualità e l'affidabilità dei suoi servizi e delle offerte di terminali industriali. Capiscono cosa significa essere robusti. Non vediamo l'ora di servire i clienti in tutto il mondo con la loro soluzione".