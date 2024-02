Da Snam due iniziative per la transizione: market test idrogeno e manifestazioni interesse CCS

Snam

Eni

(Teleborsa) -, lancerà ufficialmente a partire dal 7 febbraio unin Italia e,, una raccolta diper il trasporto e lo stoccaggio di CO2 presso il, nell’ambito del progetto di carbon capture and storage (CCS) lanciato nei mesi scorsi.Le iniziative si inseriscono nel più ampiodel Paese. Queste sinergie consentiranno di approfondire con le diverse realtà manifatturiere ed energivore associateper il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione italiani ed europei. Le informazioni raccolte costituiranno un importante riferimento per"In uno scenario energetico come quello attuale, sicurezza e transizione energetica sono due lati di una stessa medaglia. Snam, oltre a garantire forniture continue di energia, è impegnata quotidianamente nello sviluppo di un sistema italiano ed europeo che traguardi il trasporto di molecole decarbonizzate”, ha commentatoExecutive Director Decarbonization di Snam, aggiungendo che con queste due iniziative sui vuole "confermare il ruolo centrale di Snam nel facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese tenendo in considerazione le caratteristiche del nostro tessuto industriale"."Gli eventi straordinari che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno messo prepotentemente in risalto i temi dell’indipendenza strategica e della sicurezza energetica nazionale ed europea, rendendo indispensabile l’adozione di nuove soluzioni in grado di conciliare gli obiettivi di sostenibilità ambientale con quelli di politica industriale e di stabilità socioeconomica", ha aggiunto, direttore generale Confindustria, sottolineando "la risposta a queste esigenze per il nostro Paese passa anche dalla costruzione di un mix energetico basato sulla complementarità di diverse soluzioni tecnologiche, compreso l’idrogeno rinnovabile e la CCS".Per il raggiungimento dei target europei, la realizzazione di progetti di decarbonizzazione necessita di pragmatismo e sinergie fra gli operatori del comparto energetico, fondamentali per intercettare i bisogni reali del tessuto industriale, del trasporto e civile del territorio. Entrambe le iniziative saranno presentate attraverso un webinar dedicato, che si svolgerà alle ore 11 del 7 febbraio. Le attività termineranno il 5 aprile e i risultati verranno condivisi in forma aggregata entro il terzo trimestre del 2024.