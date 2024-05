Snam migliora guidance. Venier: significativa accelerazione su obiettivi piano

Snam

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno con una 335 milioni eper 462 milioni, in rialzo del 47,3%.Il Ebitda ) è aumentato del 17,8% a 703 milioni, mentre isono scesi dell'1,9% a 895 milioni. L’(Ebit) è stato pari a 450 milioni di euro, in aumento di 78 milioni di euro (+21%) rispetto al corrispondente valore del primo trimestre 2023.sull'intero esercizio: Snam ora prevede investimenti per 3 miliardi (di cui 2,8 miliardi di euro in ambito infrastruttura gas e 0,2 miliardi di euro in ambito transizione energetica); un livello di EBITDA adjusted oltre i 2,75 miliardi e utile netto adjusted pari a circa 1,23 miliardi di euro. L'outlook del debito netto è circa 17,5 miliardi di euro."I risultati del primo trimestre 2024 sono molto positivi, con gli investimenti e i principali indicatori in grande crescita, sia per le attività nazionali che per quelle delle nostre associates, a fronte di uno scenario di perdurante volatilità a livello globale. I solidi risultati ottenuti e la visibilità del nostro business ci consentono di migliorare la guidance 2024 di EBITDA e utile netto, con unaindustriale", ha commentato