Eurozona, timidi segnali di ripresa ma svolta non è vicina

(Teleborsa) - Evolvedell'Eurozona, confermandosi in generale in zona contrazione, mentre, che include anche la manifattura,sul valore più alto da luglio 2023. Lo rivela l'ultima indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta da Hamburg Commercial Bank per S&P Global.L'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è attestato a, ma resta al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque fra crescita e recessione. Nello stesso periodo ili è attestato aed in miglioramento rispetto ai 47,6 preliminari.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'Italia vede salire il PMI composito a 48,7 punti da 48,6 dpunti, riprtandosi in zona espansione. La Germania vede scendere il PMI composito a 47 punti, sotto la stima preliminare (47,1) ed i 47,4 punti del mese precedente, mentre la Francia registra un miglioramento a 44,6 dalla stima preliminare di 44,2 ed un peggioramento rispetto al 44,8 precedente.Per il PMI dei servizi, la Spagna sale a 52,1 punti da 51,5, anche se il preliminare era indicato a 52,2. L'Italia sale a 51,2 dai 50,7 dlela stima preliminare e dai 49,8 precedenti. La Germania migliora a 47,7 da 47,6 preliminare e da 49,3 precedente, mentre la Francia si attesta a 45,4 da 45 preliminare e 45,7 precedente."Il settore dei servizi appare diviso tra nord e sud, ma forse non come ce lo aspetteremmo. Contrariamente alle aspettative generali che vedono i paesi dell’Europa meridionale come l’anello debole dell’unione monetaria, queste economie stanno al momento offrendo delle prestazioni abbastanza buone", afferma, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, aggiungendo "Le aspettative economiche future sono un poco migliorate, alludendo a futuri tempi migliori. Tuttavia, visto il settimo calo mensile consecutivo dei nuovi ordini, è difficile prevedere una imminente ripresa".