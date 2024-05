doValue, rumors: vicina a finanziamento da 450 milioni di euro per deal Gardant

doValue

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, sarebbein linee di credito, un passo fondamentale per finalizzare l'acquisizione di Gardant da Elliott Investment Management. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.L'agenzia scrive che DoValue è in fase avanzata di trattative con gli istituti di credito in merito al finanziamento, che includerà una linea di credito revolving fino a 100 milioni di euro.L'azienda prevede di utilizzare i fondi perdi Gardant e ripagare un'obbligazione in scadenza l'anno prossimo, hanno detto le fonti.doValue ha avviato a marzo una negoziazione esclusiva per una potenziale aggregazione con Gardant. Come parte dell'accordo,diventerebbe ildi doValue e parteciperebbe a un successivo aumento di capitale.