Ripresa del Business Travel in Italia: quota 108 ad aprile 2024

(Teleborsa) - Ilpolo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi,, Indice mensile sui dati del Business Travel in Italia realizzato con il Centro Studi Promotor (CSP) attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.I livelli del Business Travel in Italia ad aprile, in valore, registrano u. Le transazioni mostrano anch’esse un balzo di ben 15 punti rispetto al dato negativo di marzo. Il trend positivo è confermato da un indice di spesa media (123 vs 122).L’si riferisce a tutti i comparti, ma conResta inoltre positivo pure il settore del Car Rental con 126 (vs. 118). Anche nella parte Rail si evidenzia un forte recupero di 12 punti (84 vs 72). La spesa media resta sostanzialmente stabile, ragione per cui tutti gli incrementi di spesa globale sono dovuti al forte aumento delle transazioni. Il comparto alberghiero registra un BTT 100 anche in volume. Si registra inoltre un valore 86 per i Voli (+18), 88 nel Car Rental (+15) e 78 nel Rail (+12). Le trasferte domestiche sono a quota 107, nel resto d’Europa e per i viaggi intercontinentali salgono invece a 108.L’indice BTT di Uvet Global Business Travel si rapporta alla cconsiderando quest’ultima sempre a base 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che BTT adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro. L’indicazione periodica di questo indice, nel tempo, si prefissa di. Il BTT è quindi l’espressione di sintesi di un comportamento rispetto ad una scala che per convenzione è stata costruita sui dati del periodo pre pandemia ed all’interno di un cluster omogeneo e altamente rappresentativo.Il. Le transazioni nel 2020 e 2021 hanno generato un indice 31 e 33 mentre quelle del 2022 e 2023 segnano la ripresa dei viaggi d’affari con 62 e 73. I prezzi medi sono quindi cresciuti costantemente, toccando il loro massimo nel 2022 (ind 127). Il 2023 mostra infatti i primi timidi segnali di riduzione della spinta inflattiva e speculativa. Lo scorso anno mostra un ulteriore crescita degli indici sia in volume che in valore.