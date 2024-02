Bollette, AU pubblica esito aste per servizio a tutele graduali: a Enel ed Hera più della metà dei lotti

Enel

(Teleborsa) -ha pubblicato, come previsto dal Regolamento, gli esiti delleper ilper i clienti domestici non vulnerabili. Le aggiudicazioni, divise per aree territoriali.edsi sono aggiudicate ognuna 7 delle 26 aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale,4 aree,3 aree, adsono andate 2 aree e infine una ad. "Le aste hanno riguardato tutti i consumatori che non hanno ancora scelto un fornitore sul: è stato loro assegnato l’operatore che si è aggiudicato l’area territoriale di riferimento", ha spiegato AU in una nota.Ledel Servizio a Tutele Graduali corrispondono a quelle delle offerte, mentre le condizioni economiche relative al costo dell’energia sono basate sui valori a consuntivo mensile del(PUN ex post) e comprendono i corrispettivi a copertura degli altri costi. Il prezzo pagato dai clienti finali è il medesimo in tutto il territorio nazionale.Ilavverrà automaticamente e senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura. Anche in caso di domiciliazione bancaria, il RID resterà attivo e sarà reindirizzato verso il nuovo in modo gratuito. Il Servizio Tutele Graduali durerà tre anni (1 luglio 2024 /31 marzo 2027) e durante questo periodo il consumatore potrà scegliere liberamente, e in ogni momento, un fornitore sul libero mercato.A tal fine già sono presentiper supportare il consumatore ad individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze sul mercato libero: ile il