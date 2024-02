Fincantieri, il calendario finanziario del 2024

Principale complesso cantieristico al mondo

Fincantieri

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2024 ed ha specificato che lerelative ai risultati finanziari periodici si svolgeranno il giorno stesso o all’indomani dell’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.Inoltre, il management diha reso noto che con riferimento alla distribuzione dell'eventualeper l'esercizio 2023, lo stacco della cedola è previsto nel mese die ha sottolineato che tale comunicazione non può essere interpretata in alcun modo come una previsione sulla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi relativi al 2022 e ad esercizi futuri.CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2023 e approvazione del Bilancio Consolidato 2023Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2023CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2024