OVS, lettera d'intenti per acquisto quota di Goldenpoint

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Mila, hacon l'obiettivo di sviluppare una. Goldenpoint conta su una rete di vendita di circa 380 negozi situati in locations prestigiose nei maggiori centri storici e nei principali centri commerciali in Italia, ed un fatturato di quasi 100 milioni di euro.Il razionale dell'operazione è quello di "accelerare la crescita in un segmento in cui OVS vanta già rilevanti competenze ed una importante quota di mercato grazie alle vendite realizzate all'interno dei propri negozi", si legge in una nota. Inoltre, la partnership è volta a migliorare la performance di Goldenpoint attraverso il rafforzamento dell'attuale offerta merceologica e l'ottenimento di sinergie derivanti dalla condivisione della supply chain del gruppo OVS, nonché allo sviluppo di nuovi punti vendita.I termini essenziali della lettera di intenti prevedono un possibile iniziale investimento di OVS in Goldenpoint mediante la contestuale acquisizione di unae la sottoscrizione di uno strumento finanziario che, nel medio termine, consentirebbe a discrezione di OVS di essere convertito in una. Sulla restante quota potrà essere prevista l'assegnazione di opzioni put&call in favore delle parti.