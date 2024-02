Piovan sale al 51% della società indiana Nu-Vu

Piovan

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, ha siglato un accordo che prevede, società indiana in cui Piovandel capitale, dagli azionisti venditori di Nu-Vu. La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine del primo trimestre 2024, un mercato che crescerà più di ogni altro nei prossimi anni - affermadi Piovan - Nu-Vu in questi anni ha fatto un ottimo lavoro per rendere l'azienda un leader rinomato e credibile nel mercato locale. Riteniamo che, con gli sforzi congiunti di Piovan e Nu-Vu nell'aggiunta di tecnologie e nella penetrazione del mercato, potremo crescere ulteriormente e consolidare la leadership nell'intera regione".Sulla base dei risultati relativi ai dodici mesi chiusi al 30 settembre 2023,ha riportato un fatturato di oltre 20 milioni di euro e un EBITDA adjusted di circa 3,8 milioni di euro. Sulla base dei risultati pro-forma aggregati relativi ai dodici mesi chiusi al 30 settembre 2023, ilavrebbe generato un fatturato di oltre 597,6 milioni di euro e un EBITDA di circa 77,7 milioni di euro.L'operazione sarà finanziata attraverso l'e si prevede che migliorerà la posizione finanziaria consolidata del Gruppo Piovan e quindi la leva finanziaria, in quanto Nu-Vu attualmente detiene circa 4 milioni di euro di cassa netta.