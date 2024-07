OPA Piovan, Kepler Cheuvreux: prezzo di offerta "un po' timido"

Piovan

(Teleborsa) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno scritto che il, dopo l'annuncio che Automation Systems (che fa capo indirettamente al fondo Investindustrial VIII) lancerà un'OPA sulle azionial prezzo di 14 euro per azione finalizzata al delisting della società dall'Euronext STAR Milan.L'offerta obbligatoria segue l', attuale principale azionista di Piovan, per l'acquisto di una partecipazione del 58,35% del capitale della società, pari al 61,17% al netto delle azioni proprie.Kepler Cheuvreux ha un target price di 14,5 euro, quindi il prezzo dell'offerta ha uno sconto del -3,4%, mentre il(tra 3 analisi) è di 15 euro.Secondo il broker, i: al prezzo di chiusura di ieri di 12,3 euro per azione, Piovan veniva scambiato a 12.2x PE, 7,9x EV/EBITDA, 9.0x EV/EBIT 2024 con uno sconto superiore al 30% rispetto agli European capital goods con un rendimento FCF del 7,1%."Tutto questo per un'nei macchinari ausiliari per la lavorazione dei polimeri tecnici (leader mondiale con una quota di mercato pari al 30% sia in EMEA che in Nord America), elevata esposizione a soluzioni di economia circolare (plastica riciclata), bassa leva finanziaria (0,3x NFP/EBIDA 2024), conversione di cassa e ROIC molto elevati (2024 al 24,9%) - si legge in una nota - Il ROIC è infatti il ??migliore della categoria nella nostra copertura di capgoods in Italia".Al prezzo offerto di 14 euro per azione, Piovan sarebbe valutato 13,8x PE, 8,9x EV/EBITDA, 10,1x EV/EBIT 2024, con uno(STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services) che viene scambiato a 19,7x PE, 10,5x EV/EBITDA, 13,7 x EV/EBIT 2024.