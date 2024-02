Snam, Moody's conferma rating "Baa2" con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha confermato il long-term issuer" di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan,".La conferma del rating riconosce ladella società nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale in Italia, il suo ruolo strategico nell'attuazione del piano energetico del paese e lache godono di una regolamentazione prevedibile, trasparente e di supporto, come evidenziato dal recente obiettivo del regolatore di effettuare una transizione graduale verso un regime totex per il trasporto del gas.Inoltre, cattura lae la, che guidano l'aspettativa di Moody's secondo cui Snam manterrà un profilo finanziario sano, con, ad esempio, un rapporto tra funds from operations (FFO) e debito netto che rimarrà superiore al 12% nel periodo 2024-25. La società rimane ben posizionata nella sua categoria di rating.