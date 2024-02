CNH tra aziende "TOP 5%" nel Sustainability Yearbook di S&P Global

S&P Global

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha classificato, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, come una delle società con le migliori performance nel suo. In particolare, la società si è posizionata neltra le oltre 9.400 aziende valutate."Siamo tuttida S&P Global - ha affermato il- La gestione responsabile della sostenibilità è una priorità strategica per CNH e lo scorso anno il nostro team globale ha fornito maggiore produttività, tecnologia avanzata e programmi al servizio della nostra comunità per migliorare continuamente per i nostri clienti, partner, dipendenti e il mondo che ci circonda. Questo risultato testimonia il lavoro svolto".