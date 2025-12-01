Mercato in crescita: Ansaldo Energia dialoga con la supply chain

(Teleborsa) - Oltreper la maggior parte provenienti dailche si è svoltoè stata l’occasione per incontrare i principali fornitori del gruppo. Tra i temi trattati le, l’incremento degli ordini in tutte le business unit, le opportunità della filiera italiana della power generation e le iniziative legate ai temi ESG.Oltre all’Amministratore Delegato di Ansaldo Energia,sono intervenuti il Vice President Procurement del gruppo,il Senior Vice President Public Affairs and Institutional Relations,, l’Executive Vice President Thermal New Units,e la Chief Sustainability Officer,"Il Vendors’ Day è un appuntamento chiave per, che in Italia genera. Innovazione e collaborazione sono leve fondamentali per cogliere insieme le opportunità di crescita e consolidare il ruolo della supply chain italiana nel settore della power generation a livello globale.", ha commentatoOspiti dell’evento, Chief Export and Soft Loans Officer SIMEST, che ha presentato le opportunità offerte dalla Società a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI,Vice President Supplier Management, Development and Digitalization di Fincantieri, che ha spiegato le iniziative finalizzate alla crescita delle competenze della supply chain, e, Segretario Generale di Fondazione Gaslininsieme, che ha presentato il progetto del Nuovo Ospedale Gaslini, le iniziative della Fondazione a supporto dell’Istituto pediatrico e le opportunità di coinvolgimento delle aziende.