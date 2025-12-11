UE autorizza joint venture tra ACS e Global Infrastructure Management

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra ACS Actividades de Construcción y Servicios
(ACS) della Spagna e Global Infrastructure Management degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi di colocation.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.