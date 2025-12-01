Tamburi, Standard Ethics conferma rating ESG a "EE"

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Standard Ethics hadi(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, a "". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.La società ha avviato un percorso di allineamento della propria rendicontazione extra-finanziaria a quanto richiesto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e utilizzato, per l'esercizio 2024, gli standard della Global Reporting Initiative (GRI). Proseguono le iniziative volte alla valorizzazione delle proprie partecipazioni anche in relazione alle tematiche di Sostenibilità, nonché di. TIP ha consolidato e rinnovato i programmi per la riduzione dei propri impatti sull'ambiente, nonché per la valorizzazione dell'organico e per l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro. Quest'ultimo tema rappresenta la metrica ESG a cui è legata la remunerazione variabile degli amministratori esecutivi.In riferimento alla governance, TIP - precedentemente caratterizzata da un azionariato diffuso "one share, one vote" - haincrementando, in prospettiva, il peso delle partecipazioni iscritte all'Elenco Speciale.