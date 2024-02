CVS taglia guidance nonostante trimestrale oltre le attese

CVS Health

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mondo sanitario, ha chiuso il2023 conpari a 93,8 miliardi di dollari, in crescita dell'11,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'EPS è stato di 1,58 dollari (vs 1,77 dollari un anno prima) e l'è stato di 2,12 dollari (vs 2,04 dollari un anno prima), sopra la stima media degli analisti di 1,99 dollari per azione, secondo i dati LSEG.Nell', i ricavi sono aumentati a 357,8 miliardi di dollari, in crescita del 10,9% rispetto all'anno precedente. L'EPS è stato di 6,47 dollari e EPS rettificato è stato di 8,74 dollari. Il flusso di cassa generato dalle operazioni è stato di 13,4 miliardi di dollari."Focalizzandoci sulla fornitura di assistenza e valore, abbiamo registrato un forte quarto trimestre e un intero anno nel 2023 mentre costruiamo un mondo di salute attorno a ogni consumatore - ha commentato- Continueremo a promuovere l'accesso conveniente alle cure quando, dove e come le persone vogliono, mentre miglioriamo la trasparenza in tutto il sistema sanitario".CVS Health hasull'EPS 2024 ad almeno 7,06 dollari da almeno 7,26 dollari, quella sull'EPS rettificato ad almeno 8,30 dollari da almeno 8,50 dollari, quella sul cash flow from operations ad almeno 12 miliardi di dollari da almeno 12,5 miliardi di dollari.