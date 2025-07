CVS batte UnitedHealth per il contratto sui benefici farmaceutici Caremark

CVS Health

(Teleborsa) - Si muove al rialzo a Wall Street il titoloche scambia in salita dello 0,95%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che il fondo pensione dei dipendenti pubblici della California, noto come Calpers, ha firmato un accordo per la gestione dei benefici farmaceutici con Caremark, divisione di Cvs, lasciando così OptumRx, il servizio equivalente fornito da UnitedHealth.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 64,04 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 64,88. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 63,53.