Fitprime, turnover 2023 sale a 14 milioni di euro. Studia l'IPO

(Teleborsa) -, piattaforma italiana di servizi di welfare aziendale rivolti al benessere della persona, ha realizzato undi 14 milioni di euro nel 2023, in crescita del 75% rispetto all'anno precedente; inoltre, il gruppo ha all'attivo 300.000(+43%) in circa 150 grandi(+40% rispetto all'anno scorso), 3.500 centri sportivi affiliati che lo rende uno dei primi 5 brand in Italia per numero di iscritti.La società evidenzia i "significativi" ingressi didel calibro di GetFit e PRIME,comee Coop, e il lancio di un nuovo servizio dedicato al benessere psicologico - Fitprime Therapy.Nata nel 2016, la società romana - fondata da Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Laura Carpintieri e Damiano Rossi - è stata recentemente selezionatadi, un percorso di formazione che accompagna le imprese alla scoperta delle regole del mercato azionario per valutare lo sbarco sul listino."Siamo davvero onorati di essere stati selezionati - ha dichiarato Matteo Musa, CEO e co founder di Fitprime - le nostre dimensioni, nonostante l'importante crescita registrata anno su anno, non sono ancora quelle giuste per affrontare una, che possiamoRingraziamo Euronext per questa opportunità che ci consentirà di valutare e studiare al meglio tutte le migliori opzioni".