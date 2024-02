IMD, azionista di maggioranza Alefra sale al 67,03%

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, ha comunicato che ilha superato la soglia di rilevanza del 66,6% del capitale sociale in data 1 febbraio 2024. In particolare, Alefra ha dichiarato di detenere 11.829.211 azioni ordinarie, pari alAlefra è la holding della famiglia Aliberti. Il presidente e AD - Aniello Alilberti - possiede anche direttamente l'8,15% del capitale. Tra gli azionisti rilevanti c'è anche Dornier Medtech con il 9,50%. Ilè al 13,47%, le azioni proprie all'1,85%.