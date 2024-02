Banca Mediolanum, utile record di 822 milioni di euro nel 2023

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso il 2023 con unpari a 821,9 milioni di euro, in aumento del 62% rispetto allo scorso anno. Ilè aumentato del 30% a 1,77 miliardi mentre il Margine Operativo, pari a 987,7 milioni, è cresciuto del 49% rispetto al 2022. Lehanno raggiunto 1,03 miliardi di euro, +6% anno su anno, grazie al positivo andamento dei mercati e del significativo contributo della raccolta netta gestita. Il, pari a 752,4 milioni di euro, è cresciuto dell'85% rispetto al 2022.Il totale delleha raggiunto 118,07 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al 31 dicembre 2022. Glidel Gruppo si attestano a 17,03 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto al 31 dicembre 2022."Sono veramente felice di commentare i risultati che Banca Mediolanum ha conseguito nel 2023 - ha commentato l'- Un anno che definisco semplicemente straordinario, in particolare per ildi esercizio di 822 milioni di euro. In questa sede mi preme sottolineare alcuni punti chiave. Come tutto il settore bancario, nel 2023 abbiamo beneficiato del repentino rialzo dei tassi e del conseguente contributo derivante dal margine da interessi. Il 2023 di Banca Mediolanum peraltro non va osservato in modo isolato, ma deve essere analizzato in sequenza con gli esercizi precedenti, come un anno di ulteriore conferma di un trend di crescita strutturale che parte da lontano, attraversando in aggiunta anni difficili come quelli della pandemia e delle tensioni geopolitiche"."Questa espansione di lungo corso, generata da un modello di business ampiamente diversificato e fedelmente in linea con la consueta strategia di consulenza omnicomprensiva al cliente, ha condotto all'attuale salto dimensionale - ha aggiunto - Una, un nuovo ordine di grandezza in termini di risultati economici, solidità patrimoniale, remunerazione degli azionisti, masse in gestione, capacità occupazionale e, più importante di tutti, una customer base di 1 milione e 800mila clienti che quotidianamente ci accorda la propria fiducia e ci affida i propri risparmi. Ne è riprova il primo mese del 2024, con oltre 18mila nuovi clienti che hanno già scelto il Gruppo Mediolanum".Il Consiglio d'Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti undi 0,42 euro per azione, pari a circa 311 milioni di euro. Considerando l'acconto di 0,28 euro distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l'esercizio 2023 ammonta a 0,70 euro per azione, per un totale di circa 519 milioni di euro, il 40% in più rispetto al 2022.Il numero deiè pari a 6.216, in crescita del 3%, mentre il totale dei Clienti bancari si attesta a 1.799.100, in aumento del 7% anno su anno.