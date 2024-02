Eventi e scadenze dell'8 febbraio 2024

Lunedì 05/02/2024

Giovedì 08/02/2024

Arcelormittal

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banca Profilo

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

Cementir

Credem

Cy4Gate

Expedia

GPI

Harley-Davidson

Illimity Bank

Mediobanca

Motorola Solutions

Omer

Pattern

Philip Morris International

Piquadro

Ralph Lauren

S&P Global

Sanlorenzo

Star7

T.RowePrice

Valtecne

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riva del Garda - Manifestazione internazionale di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage - e le aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Bollettino economico- Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Washington D.C - Paolo Gentiloni partecipa alla discussione a porte chiuse al Brookings Institution; incontra Jerome Powell, presidente della Federal Reserve; incontra Janet Yellen, segretaria del Tesoro; incontra Patrick Gaspard, Presidente e CEO del Center for American Progress10:30 -- A Montecitorio si svolge l'informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria14:30 -- Auditorium CNA Nazionale, Roma - Presentazione del V rapporto dell'Osservatorio Burocrazia CNA dal titolo "Alla ricerca dei mestieri smarriti nel dedalo dei rapporti Stato-Regioni". Interverranno,m tra gli altri, il Ministro Zangrillo e i presidenti della CNA e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome14:30 -- Campus Durando, Milano - Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2023 vuole analizzare il mercato dei contenuti digitali, come musica, podcast, audiolibri, video, informazione ed eBook. L'obiettivo è capire quanto vale, come cambia e quali sono le tendenze di questo settore, dalla creazione alla fruizione15:00 -- Roma - Presentazione del progetto "I Maestri del Mare", organizzato da Fincantieri con ELIS. Interverranno, tra gli altri, Pierroberto Folgiero (CEO e DG di Fincantieri), Pietro Cum (CEO di ELIS) e Luigi Matarazzo (Direttore Generale Navi Mercantili di Fincantieri)16:30 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, per la proiezione dello speciale di Rai Cultura “L’odissea giuliano-dalmata: dalle foibe all’esodo”, in occasione del Giorno del Ricordo- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2023- CDA: Approvazione risultati preliminari 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari 2023- CDA: Relazione semestrale al 31 dicembre 2023- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio14:30 -- Appuntamento: Conference call con il management di Sanlorenzo per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati preliminari 2023 e i principali aggiornamenti della Società16:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari16:30 -- CDA: Approvazione risultati economici individuali e consolidati al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio18:00 -- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati del quarto trimestre 2023. Speakers: Giuseppe Castagna (CEO ) e Edoardo Ginevra (Joint General Manager & CFO)