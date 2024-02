Maersk sospende buyback per incertezza causata da crisi Mar Rosso

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese della logistica integrata dei container, ha chiuso ilin linea con la guidance finanziaria fornita per l'anno. Mentre i volumi sono aumentati per la maggior parte dei prodotti e il forte controllo dei costi ha contribuito a migliorare i risultati, i prezzi hanno continuato a erodersi, in particolare nel settore Ocean. Iper il 2023 sono stati di 51,1 miliardi di dollari (vs 81,5 miliardi di dollari nel 2022), con undel 7,7% influenzato dal calo delle tariffe di trasporto."Il 2023 è stato un anno di transizione a seguito dello straordinario boom del mercato causato dalla pandemia - afferma il- Abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari nonostante le circostanze significativamente cambiate e siamo ben posizionati per gestire le difficoltà previste nel 2024"."Il mercato attuale rimane caratterizzato da volumi robusti, ma mentre laha causato vincoli immediati di capacità e un aumento temporaneo delle tariffe, alla fine l'eccesso di offerta nella capacità di spedizione porterà a una pressione sui prezzi e avrà un- ha spiegato - Le continue interruzioni e la volatilità del mercato sottolineano la necessità di resilienza della catena di fornitura, confermando ulteriormente che il percorso di Maersk verso la logistica integrata è la scelta giusta per consentire ai nostri clienti di gestire efficacemente queste sfide".Considerata l'accresciuta incertezza, il consiglio di amministrazione ha deciso didi azioni proprie, con un riavvio da rivedere una volta che le condizioni di mercato in Ocean si saranno stabilizzate.Inoltre, la società ha dichiarato chele sue attività di rimorchio e servizi marittimi e prevede di quotare la nuova società sul