Société Générale lancia nuovo buyback da 1 miliardo

(Teleborsa) - Société Générale
annuncia l'avvio di una nuova distribuzione eccezionale di capitale, sotto forma di un programma di riacquisto di azioni proprie, da 1 miliardo di euro, destinato alla cancellazione dei titoli.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'operazione che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, incluse quella della BCE
.
Le acquisizioni saranno eseguite in conformità con il Market Abuse Regulation
(MAR).
Société Générale inizierà a riacquistare le sue azioni non prima del 19 novembre 2025.