Société Générale lancia nuovo buyback da 1 miliardo

Société Générale

(Teleborsa) -annuncia l'avvio di una nuova distribuzione eccezionale di capitale, sotto forma di un programma di riacquisto di azioni proprie, da 1 miliardo di euro, destinato alla cancellazione dei titoli.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'operazione che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, incluse quella dellaLe acquisizioni saranno eseguite in conformità con il(MAR).Société Générale inizierà a riacquistare le sue azioni non prima del 19 novembre 2025.