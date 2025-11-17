Milano 14-nov
Société Générale lancia nuovo buyback da 1 miliardo

(Teleborsa) - Société Générale annuncia l'avvio di una nuova distribuzione eccezionale di capitale, sotto forma di un programma di riacquisto di azioni proprie, da 1 miliardo di euro, destinato alla cancellazione dei titoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'operazione che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, incluse quella della BCE.

Le acquisizioni saranno eseguite in conformità con il Market Abuse Regulation (MAR).

Société Générale inizierà a riacquistare le sue azioni non prima del 19 novembre 2025.



