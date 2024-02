MPS, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione da 3,70 euro, +16%) e confermato la" sul titolo, che ieri ha comunicato i risultati 2023. Gli analisti scrivono che i risultati del quarto trimestre sono stati migliori delle attese, così come le prospettive per il 2024.Il CET1 ratio di MPS rimarrà al di sopra del 18%, dopo un dividend pay-out del 50% nei prossimi anni; i rischi legali sono quasi scomparsi; le DTA da 2,6 miliardi di euro sono ancora off balance. Questi elementi "rappresentano une per unain uno scenario stand-alone", si legge nella ricerca.Barclays harettificato 2024-26 del 17% in media; non è ancora incluso il capitale in eccesso (anche se gli sviluppi strategici suggerirebbero che MPS abbia maggiori probabilità di utilizzarlo o di trarne beneficio nel medio termine) e questo potrebbe potenzialmente aggiungere altri 2,8 euro al prezzo obiettivo.