Nexi in rally dopo i conti sopra le attese di Adyen

(Teleborsa) -per il titolo, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo che l'olandese, attiva nello stesso settore, ha chiuso il 2023 consono stati pari a 1.626,1 milioni di euro, in crescita del 22% su base annua. L'è aumentato del 2% a 743 milioni di euro (801,03 milioni di dollari), contro i 720,6 milioni di euro previsti dagli analisti, secondo dati LSEG."Non abbiamo visto sviluppi aziendali nella seconda metà del 2023 che ci inducano ad aggiornare le nostre linee guida - si legge nella lettera agli azionisti - I nostririmangono quindi invariati". Adyen continua a puntare a una crescita dei ricavi netti a una percentuale compresa tra low-twenties e high-twenties fino al 2026 incluso, con un margine EBITDA a livelli superiori al 50% nel 2026.Spicca il volo, che si attesta a 1.375,8 euro sulla Borsa di Amsterdam, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.412,6 e successiva a quota 1.493,2. Supporto a 1.332.Si muove al rialzo, che si attesta a 7,326 euro a Milano, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,377 e successiva a 7,511. Supporto a 7,243.Bene anchesulla Borsa di Parigi, che si attesta a 11,95 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,09 e successiva a 12,32. Supporto a 11,86.