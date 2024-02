Reddito cittadinanza, INPS: spesi 34,5 miliardi da 2019

(Teleborsa) -la spesa complessivo per il Reddito e la pensione di cittadinanza dall'aprile del 2019 a dicembre deldata di esaurimento della misura. Da gennaio è stato infatti introdottoassegno di inclusione.E' quanto emerge dall'Osservatorio dell'Inps sul Reddito secondo il quale tra aprile 2019 e dicembre 2023 hanno avuto in media ogni mese il sussidioCome detto, il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dall'Assegno di Inclusione, la misura rivolta ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over-60,: i primi accrediti sono partitiSecondo quanto emerge da una tabella Inps sulla suddivisione regionale, emerge che oltre la metà degli assegni di inclusione pagati a fine gennaio (287.704 richieste accettate nel complesso sulle 446.256 domande lavorate) è stato destinato a famiglie residenti inIn particolare, i'assegno può essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato, dopo la stop di un mese, per ulteriori 12 mesi.: dopo il primo slot del 26 gennaio, per le domande presentate a partire dall'8 gennaio ed entro il 31 gennaio (con il Pad sottoscritto entro la stessa data), il primo pagamento arriverà dal 15 febbraio; per le domande presentate a febbraio (e così via), il primo pagamento verrà disposto dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del Pad.A regime il pagamento sarà per