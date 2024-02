Pubblicati risultati del tredicesimo bando per gli incentivi alle Energie Rinnovabili: GSE assegna oltre 1 GW

(Teleborsa) - Nel, finalizzato a incentivare l’energia prodotta dallesono stati assegnatidi potenza a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici, su 1.627 MW di potenza messa a disposizione. Per effetto di questi risultati, la potenza complessivamente ammessa nelle 13 Procedure gestite dal GSE sale a 7,3 GW, pari a oltre il 91% degli 8 GW di potenza disponibile previsti dal DM 4 luglio 2019. Lo rende noto il Gse con un comunicato.La partecipazione alla procedura, spinta dall’adeguamento all’inflazione delle tariffe di riferimento e dall’introduzione di una maggiore flessibilità nei meccanismi di riallocazione dei contingenti, ha registrato 163 domande di accesso, tra Aste e Registri, per un totale di circa 1.125 MW richiesti.I contingenti di potenza disponibile, indicati nei Bandi del 17 ottobre 2023, sono stati riallocati secondo i meccanismi previsti dal DM 4 luglio 2019, e integrati dal DLgs 199/2021. Per effetto della riassegnazione è stato possibile ammettere nell’Asta del Gruppo A oltre 200 MW eccedenti il contingente disponibile di 772 MW, per un totale di 1.001 MW di capacità ammessa. Nel Registro del Gruppo A sono stati ammessi 46 impianti per una potenza complessiva pari a 34,7 MW, mentre nel Registro del Gruppo B sono stati ammessi 8 impianti per una potenza complessiva pari a1 MW, sebbene i rispettivi contingenti inizialmente disponibili fossero nulli. Inoltre sono stati ammessi 9 impianti nel Registro del Gruppo A2 per una potenza complessiva pari a 4,4 MW.Tutti i dettagli relativisono stati pubblicati nella specifica sezione del sito istituzionale del GSE, suddivisi per gruppo e relativo contingente di potenza, come previsto nei Bandi pubblicati il 17 ottobre 2023. Oltre alle graduatorie degli impianti risultati in posizione utile, sono stati pubblicati gli elenchi degli impianti esclusi e quelli degli impianti oggetto di rinuncia.Le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti ammessientro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio, secondo le modalità specificate dal Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi.Le richieste di accesso agli incentivi, per gli impianti ammessi e già in esercizio, potranno essere presentate a partire da oggi e non oltre il 10 marzo 2024. Ai soggetti proponenti degli, il GSE invierà, entro 10 giorni, una comunicazione con i motivi dell'esclusione. Nei prossimi giorni il GSE, a seguito dell’aggiornamento da parte dell’ISTAT dell’Indice dei prezzi al consumo (NIC), comunicherà la data di apertura della quattordicesima procedura di Registri e Aste FER e la pubblicazione dei relativi bandi con l’indicazione dei contingenti di potenza disponibili.