Volksbank, 100 milioni di utile nel 2023

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato oggi i risultati 2023 che mostrano undi oltre 100 milioni di euro.Iltangibile di Volksbank è in ulteriore crescita, superando per la prima volta i 900 milioni di euro ed attestandosi a 910 milioni di euro, pari a 18,9 euro per azione. Il patrimonio netto complessivo raggiunge i 19,2 euro per azione, pari al prezzo di emissione dell’ultimo aumento di capitale effettuato dalla Banca., già al netto delle distribuzioni previste, si confermano solidi ed, con il coefficiente patrimoniale Total Capital Ratio (TCR fully phased) che sale dal 16,2% al 16,6% ed il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 fully phased) che sale dal 14,4% al 15,3%.Il: "Volksbank è, così da confermare l’elevato livello di distribuzione dello scorso anno pari a circa 1 euro per azione, 12% di rendimento".