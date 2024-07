Verizon, ricavi trimestrali sotto le attese

Verizon Communications

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha chiuso il2024 con undi 1,09 dollari, rispetto a un utile per azione di 1,10 dollari nel secondo trimestre 2023., escluse le voci speciali, l'EPS è stato di 1,15 dollari nel secondo trimestre 2024 (in linea con le aspettative), rispetto all'EPS rettificato di 1,21 dollari nel secondo trimestre 2023.I risultati del secondo trimestre riflettono unadi 355 milioni di dollari. Ciò includeva l'ammortamento delle attività immateriali relative a Tracfone e altre acquisizioni per 219 milioni di dollari e un addebito di 136 milioni di dollari associato a un adeguamento al valore di mercato per le passività pensionistiche.consolidati nel secondo trimestre 2024 sono stati di 32,8 miliardi di dollari, in aumento dello 0,6% rispetto al secondo trimestre 2023, rispetto alla stima media degli analisti di 33,1 miliardi di dollari."I miglioramenti sequenziali e anno su anno nel secondo trimestre sono stati un riflesso dell'eccellenza operativa e delle azioni che abbiamo compiuto per portare scelta, valore e controllo nella vita dei nostri clienti", ha affermato il