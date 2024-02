Banche, Panetta: capitale può essere rafforzato attingendo da reddito eccezionale 2023

(Teleborsa) - "In vista dei rischi che si delineano per l'attività bancaria,". Lo ha affermato, Governatore della Banca d'Italia, durante il congresso annuale di Assiom Forex , l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, in corso a Genova."Dal 2020 l'aumento dei coefficienti patrimoniali è stato guidato dal calo delle esposizioni a rischio - il denominatore dei coefficienti - essenzialmente per effetto dell'erogazione di prestiti garantiti dallo Stato, che stanno via via scadendo. L'ammontare del patrimonio è al contempo diminuito - ha sostenuto - La dinamica del capitale può essere invertita, rafforzando così la capacità delle banche di assorbire eventuali perdite future"."Al di là della prospettiva microprudenziale, per consentire alle banche di sostenere l'economia in caso di shock esterni al sistema finanziario sono necessarie riserve patrimoniali macroprudenziali - ha aggiunto - Queste possono essere costituite dagli intermediari".Panetta ha affermato che "la Banca d'Italia ha avviato unain Italia. I risultati verranno resi noti nelle prossime settimane".