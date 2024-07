Giorgetti: in contesto ancora incerto, economia italiana regge

(Teleborsa) -Lo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlonel suo intervento all'Assemblea dell'ABI sottolineando che il PIL nel primo trimestre "è aumentato dello 0,3% sul mese precedente. Anche se fosse stato nullo, la crescita acquisita sarebbe dello 0,6%. Se le stime fossero confermate, avremo una- "L'obiettivo di crescita del. Questo dimostra, ha aggiunto, che il Def è basato non su dati "accomodanti" ma su "criteri di ragionevolezza e responsabilitàPer la riduzione del debitonecessario "invertire" l'attuale andamento demografico e per questo "il governo intensificherà le politiche a favore delle famiglie con figli". "Anche le banche - ha aggiunto - facciamo una riflessione su come contribuire a questa sfida.Per accrescere la competitività del sistema, come fanno e hanno fatto grandi Paesi emergenti o anche avanzati che hanno molte risorse più di noi", ha detto ancora il Titolare del Tesoro. "La nostra politica economica punterà a migliorare la competitività di sistema, a ridurre la burocrazia, a migliorare il capitale umano e ad accrescere le competenze dei lavoratori italiani, nonché - ha aggiunto - a far sì che i flussi di lavoratori e lavoratrici a elevata professionalità non siano a senso unico, ovvero che coloro che hanno accumulato proficue esperienze all'estero trovino attraenti opportunità di rientro nel loro Paese. Ciò consentirà di gettare le basi per una fase di c- Giorgetti ha quindi sottolineato come "La banca non sia un algoritmo e non lo deve essere. E sopratutto non può esserlo il banchiere". Il ministro ha ricordato che le banche "sono e continueranno a essere il braccio operativo dell'economia italiana, degli imprenditori che ogni giorno rischiano per fare impresa e rendere il nostro Paese competititvo. Sono uomini e donne in carne e ossa. Quindi - ha aggiunto - vorrei dirvi che la banca non è un algoritmo e non lo deve diventare e soprattutto non può esserlo neanche il banchiere.registri presto una accelerazione, graduale ma decisa",ha detto Giorgetti. "Un ulteriore restringimento della domanda risulterebbe insostenibile e comunque difficile da sopportare - ha aggiunto - per economie come quella italiana che hanno bisogno di respirare".