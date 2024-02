BCE, Panetta: si sta rapidamente avvicinando il momento di un'inversione di rotta

(Teleborsa) - "L'esame delle condizioni macroeconomiche indica che la disinflazione è in una fase avanzata e che il cammino verso l'obiettivo del 2 per cento prosegue con speditezza. Si stailnell'orientamento della politica monetaria". Lo ha affermato, Governatore della Banca d'Italia, durante il congresso annuale di Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, in corso a Genova."L'esercizio di previsione che la BCE effettuerà in marzo offrirà utili elementi per valutare le prossime azioni di politica monetaria - ha aggiunto - Sarà opportuno vagliare non solo la prima mossa, ma anche le diverse opzioni per l'intero sentiero di normalizzazione monetaria. Andranno soppesati benefici e controindicazioni di un, che potrebbe accrescere la volatilità dei mercati finanziari e dell'attività economica".Quanto alla trasmissione della politica monetaria, Panetta ha sottolineato che "glirispetto sia all'esperienza storica sia a quanto stimato in passato dalla BCE. Per di più, i rialzi dei tassi e la riduzione dell'offerta di liquidità continueranno a pesare sull'economia almeno per tutto il 2024.Secondo il Governatore della Banca d'Italia, "è cruciale che le prossime decisioni siano coerenti con il quadro macroeconomico che abbiamo di fronte" e "nell'attuale contesto di incertezza ogni congettura sul momento in cui avviare l'allentamento monetario è un esercizio sterile, oltre che irrispettoso della collegialità del Consiglio della BCE. Ciò che invece dobbiamo ora discutere èevitando rischi per la stabilità dei prezzi e inutili danni all'economia reale".Panetta ha elencato. La prima è che "il processo di disinfalzione sia in una fase avanzata", la seconda è che "il calo dell'inflazione stia continuando" e la terza è che "il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione non sia compromesso da un eventuale taglio dei tassi".