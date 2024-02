City breaks o mete sciistiche? Il 59% viaggia in inverno ma solo il 29% sceglie le piste da scii

(Teleborsa) - Secondo l’ultimo studio effettuato da, più della metà dei rispondenti europei (52%) ha affermato di andare in vacanza in inverno almeno una volta all'anno: per gli italiani la percentuale sale al 59%. Uno su cinque (19%) preferisce addirittura una vacanza invernale a una tradizionale vacanza estiva per svariati motivi, tra cui i costi inferiori. A questo proposito, la maggioranza (77%) prevede di spendere la stessa cifra, se non di più, per le proprie vacanze nel 2024 rispetto all’anno precedente.Solo il 29% degli italiani che si concede regolarmente una pausa invernale è intenzionato a praticare sport sulla neve, al contrario del 43% dei viaggiatori europei che dichiara di dedicare una parte delle proprie ferie annuali allo sci o allo snowboard. Infatti, in controtendenza rispetto al trend europeo,con quasi la metà (46%) che la sceglie come attività principale delle proprie ferie invernali (contro il 39% degli europei).Il fattore che influenza maggiormente la scelta di come e dove trascorrere le vacanze invernali rimane il prezzo (60%). In particolare, coloro che decidono di fare una vacanza sulla neve rispetto a vacanze al caldo, affermano di percepire la scelta come l’opzione più economica (17%); mentre chi parte alla scoperta di una nuova meta, magari oltreoceano, in un paese soleggiato, giustifica la propria scelta con una minore spesa data dalla bassa stagione (15%). Queste percentualicon il 69% dei viaggiatori tra i 18 e i 34 anni che sceglie l’inverno per visitare mete lontane nella speranza di risparmiare, rispetto ai mesi solitamente più gettonati.Nonostante l'aumento del costo della vita continui ad essere una preoccupazione per gli italiani, alle vacanze risulta difficile rinunciare e la maggioranza (77%) prevede comunque di spendere lo stesso budget dell’anno scorso, se non di più, per le proprie vacanze invernali del 2024.Le vacanze invernali offrono anche l'opportunità ideale per sconfiggere la tristezza post-natalizia. Più di un terzo (38%) preferisce organizzarsi all'ultimo minuto, piuttosto che prenotare in anticipo, nella speranza di assicurarsi offerte all'ultimo grido. Non sorprende quindi che quasi la metà (46%) degli italiani pianifichi di partire per le proprie vacanze invernali proprio ad inizio anno."Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023", ha commentato"Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani".