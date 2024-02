STM e Mobile Physics insieme per EnviroMeter: lo smartphone rileva qualità dell'aria

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori,, startup di sviluppo software specializzata in fisica ambientale, hanno annunciato unache consentirà a questi dispositivi diin casa e nell’ambiente circostante con unSviluppata in esclusiva per i, ampiamente utilizzati per funzionalità come l'autofocus delle fotocamere e il rilevamento della presenza, questa soluzionenell'aria circostante. Con una precisione comparabile a quella dei sensori della qualità dell'aria progettati ad hoc,personale e portatile a tutela della salute, nonché di una maggiore sicurezza antincendio.Realizzato con l’utilizzo di, può operare in(sempre attiva) per eseguire un rilevamento costante con un impatto minimo sulla durata della batteria.Facendo leva sulla posizione di mercato di ST per accelerare l'integrazione, le due aziende hanno integrato il software di Mobile Physics e il sensore dToF (direct Time-of-Flight) VL53L8 di ST nella piattaforma per smartphone Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Presentato allodi Qualcomm, questo progetto crea ile rivelazione di fumo.