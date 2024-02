Tod's, Equita allinea target price a prezzo OPA

Tod's

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 17,82%.Gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo della società allineandolo ai 43 euro per azione proposti da L Catterton nell' OPA amichevole lanciata nel weekend di concerto con la famiglia Della Valle sulla totalità delle azioni della maison.Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato il prezzo obiettivo a 43 euro per azione e confermato il giudizaio "hold".L'offerta lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il 36% del capitale di Tod's ad un prezzo di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a 512 milioni di euro.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,6.