Vodafone, report "Why Telecoms Matters" su 5G mette a nudo opportunità e rischi UE

Vodafone

(Teleborsa) -ha pubblicato un nuovo report dal titoloche dimostra come lae la digitalizzazione dell'industria possano svolgere un ruolo cruciale per la competitività, rappresentandoper stimolare l'innovazione, aumentare l'efficienza industriale e migliorare i servizi pubblici.La ricerca quantifica questa opportunità in undel punteggio dell'Indice di Economia e Società Digitale () di unoche comporterebbe a sua volta un. Significa che se tutti gli Stati membri dell'UE raggiungessero un punteggio DESI pari a 90 entro il 2027, il PIL pro capitesarebbe più altocon un aumento del PIL dell'Unione Europea di oltre mille miliardi di euro.Questa enorme opportunità si basa sul, che integra le macchine con sensori in rete, software, intelligenza artificiale e cloud, grazie alle reti 5G Standalone. La digitalizzazione dell'industria grazie alla connettività 5G avanzata può rappresentare lacon un valore stimato diper il solo settore manifatturiero, mentre si stima che l’Internet of Things (IoT) possa generare un valore di 12,6 trilioni di dollari in tutti i settori a livello globale entro il 2030.Tuttavia, secondo il rapporto,dal raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale 5G, soprattutto per la diffusione delle reti 5G stand-alone ad alta performance, e si sta aprendo undi connettività tra l’Europa e gli altri Paesi. Il recente rapporto di Ericsson mostra il netto divario tra ladell'Europa e quella di; un ritardo che si ripercuote anche su altre tecnologie che si basano sulla connettività avanzata tipo l'AI.Ne emerge, per non lasciare l'Europa di fronte a un vuoto di finanziamenti di svariati miliardi di euro, aumentando il vantaggio di Stati Uniti e Cina in aree di crescita come l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica.Oltre a soffrire di una carenza infrastrutturale,: la Commissione stima che 9 su 10 lavori richiederanno competenze digitali entro il 2030, ma appena lalavoro europea. In termini di occupazione, l'UE hadi cui ha bisogno. L'industria europea ne risulta frenata, soprattutto perché l'adozione dell'IA, dei big data e del cloud da parte delle grandi imprese è bassa, rispettivamente, all'11%, al 19% e al 45%.per sostenere la forza lavoro e le generazioni future anecessarie per prosperare nei mercati del lavoro futuri sarà un fattore di differenziazione fondamentale per la competitività dell’Europa., danno lavoro a circa 100 milioni di persone e rappresentano più della metà del PIL europeo. Il loro successo è quindi essenziale per la competitività dell'Europa. Tuttavia, le piccole e medie imprese sono anche meno digitalizzate rispetto alle imprese più grandi, perché non impiegano personale con le necessarie competenze in materia di trasformazione o IT o con la capacità di gestire soluzioni digitali. Il report commissionato da Vodafone mette quindi in evidenza che. Mentre le imprese più grandi hanno le risorse e la scala per investire in soluzioni su misura, le pmi potrebbero trarre enormi benefici da soluzioni e prodotti pronti all’uso a prezzi accessibili ("plug and play").