EuroGroup Laminations, Kepler taglia target price e conferma Buy

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato aper azione (dai precedenti 6,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la" in vista della pubblicazione dei risultati 2023.Gli analisti si aspettano che EuroGroup Laminations si avvicini molto alle previsioni per l'anno fiscale 2023 sul, con un continuo aumento dei margini nel quarto trimestre guidato dal controllo dei costi. Tuttavia, ora ipotizzano che l'aumento delle scorte generi un mancato rispetto della guidanceKepler Cheuvreux hasulle vendite nel 2024 del 9%, l'EBITDA del 12%, l'EPS del 20%. Prevede un CAGR 2022-25 del 13,8% sulle vendite (azienda: 23-25%), del 17,6% sull'EBITDA (azienda: 27-29%).