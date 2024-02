Var Energi conferma previsioni di incremento produzione

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha chiuso ildel 2023 con undi 129 milioni di dollari, in calo dai 488 milioni di dollari dello stesso periodo del 2022 e sopra i 103 milioni di dollari previsti dagli analisti in un consensus fornito dalla società. Sotto le attese l', risultato pari a 399 milioni di dollari da 1,53 miliardi di dollari dell'anno precedente, mancando la previsione 424 milioni di dollari."Essendo una delle società E&P in più rapida crescita al mondo, siamo sulla buona strada per quasi raddoppiare la produzione fino a circa 400 mila barili di petrolio equivalente al giorno entro la fine del 2025 - ha commentato il- Siamo lieti di vedere che il trimestre ha fornito. I forti prezzi realizzati e i risultati finanziari sostengono il nostro impegno a fornire dividendi stabili e prevedibili ai nostri azionisti, e il nostro percorso di crescita offrirà una maggiore capacità di sostenerlo"."Ledi Var Energi sono supportate da nove progetti di sviluppo di alta qualità e dall'acquisizione di Neptune Energy Norge, completata il 31 gennaio 2024 - ha aggiunto - L'accordo segna una pietra miliare fondamentale per garantire una forte crescita in termini di valore aggiunto".La società ha mantenuto invariato ilper il quarto trimestre a 270 milioni di dollari e ha dichiarato di voler pagare lo stesso importo anche per il primo trimestre del 2024. Il gruppo mira a pagare il 30% del suo CFFO al netto delle imposte per l'intero anno.Var Energi prevede che la suacrescerà fino a una media compresa tra 280.000 e 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2024, rispetto ai 213.000 del 2023.