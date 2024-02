Italgas prosegue piano investimenti Depa: realizzati 800 km in 18 mesi

Gruppo Italgas

(Teleborsa) -, ad un anno e mezzo dalla sua acquisizione avvenuta il 1° settembre 2022. In questo arco temporale sono state già raggiunte alcune milestone previste al closing ed inserite nel piano strategico 2029.Con unsono già stati rdi nuove condotte, che hanno raggiunto aree prima non servite con il gas naturale, consentendo di min aumento del +25,5% rispetto al 2022 e del 78% rispetto al 2021, con oltre 23.000 nuove utenze, residenziali, commerciali ed industriali connesse alla rete. Da segnalare anchecon l'istallazione di benIl pida 900 milioni - ha spiegato Italgas -ed ha permesso in questi mesi di realizzare alcuni importanti interventi di estensione e trasformazione digitale della rete di distribuzione del gas in diverse aree del Paese; completare l'integrazione delle società nel gruppo, inclusa la parte relativa al passaggio dei sistemi IT sul cloud e all'estensione dei target di sostenibilità; riorganizzare le società operative in un unico Dso con importanti benefici attesi in termini di maggiore efficienza, efficacia operativa e knowledge sharing"."Nell'ultimo anno, l'impiego della- ha sottolineato il Gruppo -, rispetto a un'estensione complessiva del network di distribuzione greco di 7.500 chilometri. Di fatto, con Picarro il monitoraggio ha interessato il 120% della rete; una quota decisamente superiore a quanto previsto dalla regolazione greca e in forte aumento rispetto agli anni precedenti"."Se pensiamo che il 2024 sarà migliore del 2023 in termini realizzativi", ha affermato, alla presentazione ad Atene del piano di sviluppo della rete Depa, anticipando chesi prevede di aggiungeredopo i 23mila del 2023 e diGallo ha poi ricordato chedi raggiungeredi rete dai 7.500 attuali e poco meno di. Galloi ha poi pèrecisato che questi0 numeri sono stati dati al closing dell'acquisizione di Depa, ma in occasione del nuovo piano a giugno saranno rivisti al rialzo.L'Ad di Italgas ha parlato anche di une, rispetto all'andamento del titolo n Borsa ha commentato ""sono anche io azionista di Italgas e mi piacerebbero risultati di Borsa diversi".ha affermato Gallo, aggiungendo che "serve neutralità tecnologica per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero" e quindi