Portobello, movimenti nell'azionariato dopo l'aumento di capitale

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, ha comunicatodopo l', che è stato interamente sottoscritto In particolare, il socioha comunicato la riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia del 20,00% quale conseguenza del mancato esercizio dei propri diritti di opzione sull'aumento di capitaleaumento di capitale (con cessione degli stessi in favore di Expandi S.r.l.). Pertanto, a parità di azioni possedute pari a 704.620, la percentuale di capitale sociale detenuta dal socio Simone Prete passa dal 20,06% alIl socioha comunicato la riduzione della propria partecipazione (ad oggi detenuta tramite la Società JUL Srl dallo stesso interamente partecipata) al di sotto della soglia del 15,00% quale conseguenza del mancato esercizio dei propri diritti di opzione sull'aumento di capitale. Pertanto, a parità di azioni possedute pari a 600.000, la percentuale di partecipazione del socio Stefano Caporicci (tramite JUL Srl) al capitale sociale di Portobello passa dal 17,09% alIl socioha comunicato l'incremento della propria partecipazione al capitale sociale di Portobello al di sopra della soglia del 15,00% per effetto della sottoscrizione di complessive n. 699.369 azioni rivenienti dell'aumento di capitale; per effetto di tali sottoscrizioni il socio Expandi S.r.l. risulta titolare di 832.702 azioni ordinarie della Società corrispondenti ad una partecipazione delIn aggiunta, il socio Expandi S.r.l. ha comunicato che le 699.369 azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale sono state apportate alsottoscritto in data 11 dicembre 2023 dalla stessa Expandi S.r.l. unitamente ai soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (in proprio e per conto di MATILDE S.a.s. di Mabe S.r.l. Semplificata & C.) a cui risultano pertanto ad oggi complessivamente conferite 2.381.392 azioni Portobello rappresentative deldel capitale sociale.